Подростка эвакуировали санавиацией в Омск после ДТП в Таре

Больше суток врачи из Тары стабилизировали пострадавшего, чтобы перевезти в Омск. Фото: минздрав Омской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Таре, пострадавшего эвакуировали в Омск силами санитарной авиации, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Тринадцатилетний школьник после столкновения с легковым автомобилем попал в районную больницу в критическом состоянии. Местные медики четверо суток боролись за пациента, после чего его экстренно транспортировали в областную клинику. Мальчик находится под наблюдением врачей уже две недели, впереди его ждут сложная операция и длительное восстановление.

«Подросток признался, что взял отцовский мопед с ведома взрослых», — сообщил глава регионального ведомства.

В региональном минздраве обратились к родителям: недопустимо доверять управление транспортом детям. Цена такой беспечности — сломанное здоровье и жизнь ребенка.

Специалисты рекомендуют взрослым не допускать несовершеннолетних к управлению мопедами, скутерами и иными механическими транспортными средствами без соответствующего разрешения и подготовки.

Ответственное отношение родителей к вопросам детской безопасности и соблюдение требований законодательства способствуют сохранению жизни и здоровья подрастающего поколения. Координация действий медицинских служб и экстренных ведомств позволяет оказывать своевременную помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

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