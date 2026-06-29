Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка при падении из окна в Омске

Не ставьте мебель и кресла у окон Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку возбуждено в Омске, сообщает следственное управление.

По данным следствия, в дневное время 25 июня 2026 года полуторагодовалый мальчик, оставшись без присмотра взрослых, залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал из распахнутого окна квартиры на втором этаже дома по улице 22 Апреля. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших произошедшему.

Специалисты обращаются к родителям: именно взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Простые меры предосторожности помогут оградить семьи от трагедий. Не следует оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Предметы мебели не рекомендуется ставить близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Москитная сетка не защищает от падения — даже качественные изделия не предназначены для удержания веса ребенка.

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