Пятеро выпускников ОмЮК получили звание «Лучший выпускник»

Фото Никита Суржиков.

На главной сцене празднования Дня молодежи в Омске состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования. В числе почетных гостей и номинантов –

Студенты Омского юридического колледжа, которые на протяжении всего обучения демонстрировали высокие результаты в профессиональной, творческой, спортивной и общественной деятельности, были в числе почетных гостей и номинантов на торжественной церемонии награждения лучших выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования.

В этом году почетного звания «Лучший выпускник» удостоены пять талантливых студентов колледжа:

- Егор Зеленов - за блестящее владение профессиональными навыками и глубину знаний;

- Сафина Камзина - за впечатляющие творческие успехи и артистизм;

- Кристина Тарасова - за лидерские качества и эффективную работу в студенческом самоуправлении;

- Ярослава Блинова - за стойкость, целеустремлённость и выдающиеся спортивные результаты;

- Клара Ераносян - за неравнодушное отношение к обществу и значимый вклад в социальные проекты.

Директор колледжа Юлия Бурдельная приветствовала отличившихся выпускников: «Глядя на вас, мы с уверенностью говорим: будущее страны в надежных руках. Вы не просто получили дипломы о среднем профессиональном образовании, вы прошли школу жизни, где главными уроками стали ответственность, трудолюбие и человечность. Мы гордимся тем, что учили таких целеустремленных и талантливых ребят. Желаем вам новых свершений и яркого будущего!»