Пятеро выпускников ОмЮК получили звание «Лучший выпускник»

На главной сцене празднования Дня молодежи в Омске состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования. В числе почетных гостей и номинантов –
Студенты Омского юридического колледжа, которые на протяжении всего обучения демонстрировали высокие результаты в профессиональной, творческой, спортивной и общественной деятельности, были в числе почетных гостей и номинантов на торжественной церемонии награждения лучших выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования.
В этом году почетного звания «Лучший выпускник» удостоены пять талантливых студентов колледжа:
- Егор Зеленов - за блестящее владение профессиональными навыками и глубину знаний;
- Сафина Камзина - за впечатляющие творческие успехи и артистизм;
- Кристина Тарасова - за лидерские качества и эффективную работу в студенческом самоуправлении;
- Ярослава Блинова - за стойкость, целеустремлённость и выдающиеся спортивные результаты;
- Клара Ераносян - за неравнодушное отношение к обществу и значимый вклад в социальные проекты.
Директор колледжа Юлия Бурдельная приветствовала отличившихся выпускников: «Глядя на вас, мы с уверенностью говорим: будущее страны в надежных руках. Вы не просто получили дипломы о среднем профессиональном образовании, вы прошли школу жизни, где главными уроками стали ответственность, трудолюбие и человечность. Мы гордимся тем, что учили таких целеустремленных и талантливых ребят. Желаем вам новых свершений и яркого будущего!»