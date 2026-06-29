Омич вернулся из украинского плена по обмену «160 на 160»

26 июня Россия и Украина провели обмен пленными в военном конфликте между собой, обмен прошел по формуле «160 на 160». Среди российских пленных был и боец из Омска.
Подробности рассказала омский депутат Госдумы Оксана Фадина на своем канале в «Максе». По ее словам, и она сама тоже оказала содействие возвращению омича.
«Это супруг заявительницы, которая обратилась ко мне за помощью в июле 2025 года в поиске без вести пропавшего. Информация о том, что военнослужащий находится в плену, была получена из Международного Комитета Красного Креста», — уточнила Фадина.
Депутат и экс-мэр подчеркнула, что по обращению гражданки начала работу по включению военного в списки на обмен, взаимодействовала с Минобороны и аппаратом Уполномоченного по правам человека в России.
«Омичка уже позвонила и сообщила, что удалось поговорить с супругом. Ребятам дали возможность позвонить родным. Сейчас они в Белоруссии и направляются домой, в Россию», — добавила Фадина.
Депутат поблагодарила всех причастных к процессу спасения за содействие в решении вопроса.
Ранее мы писали, что омские ветераны СВО участвуют в Казани в чемпионате по профессиональному мастерству.
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