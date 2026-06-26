Омские ветераны СВО поучаствуют в чемпионате по профессиональному мастерству

Фото: омский филиал фонда «Защитники Отечества»

Ветераны СВО из Омска уехали в Казань на российский чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Об этом 26 июня сообщила пресс-служба омского филиала фонда «Защитники Отечества».

Сам турнир пройдет там с 26 июня по 1 июля. Участники — именно ветераны и бойцы спецоперации. Мероприятие организовано по поручению президента России, проводится второй год подряд.

Омскую область на чемпионате представят 10 человек. Они будут соревноваться в компетенциях «Слесарь санитарно-технических систем», «Поварское дело», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Инструктор по адаптивной физической культуре». Большая часть их участвует и в номинации «Водитель автомобиля». Недавно эта часть конкурсантов прошла курс тренировок с чемпионом России по трековым гонкам Александром Фабрициусом.

Всего демонстрировать свои навыки участники будут по 21 компетенции.

В 2026 году турнир собрал более 800 причастных, включая экспертов и сопровождающих из разных регионов России. Им также будут доступны профессиональное тестирование и знакомство с новыми профессиями.

«Сегодня участники СВО и их дети поступают в колледжи на особых условиях, имея преимущественное право на зачисление. Этот механизм помогает героям не терять время и сразу переходить от восстановления к профессиональному росту. Соревнования в Казани подтверждают, что сила воли превращает любые ограничения в новые возможности. Целеустремленность, упорство и мастерство конкурсантов служат лучшим примером для молодого поколения», — отметил федеральный министр просвещения Сергей Кравцов.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 26 июня в зале Международного выставочного центра «Казань Экспо». Сами соревнования также пройдут в выставочном центре.

Ранее мы писали, что омский ветеран СВО вышел в федеральный финал конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

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