Лучших выпускников СибЮУ наградили во время празднования Дня молодежи в Омске

Фото: Никита Суржиков.

Масштабный праздник стал по-настоящему знаковым событием и запомнился не только размахом, но и особой атмосферой признания и уважения. На главной сцене чествовали тех недавних студентов, кто своим трудом и талантом заслужил право стоять в ряду лучших выпускников вузов и колледжей региона. Среди них были представители Сибирского юридического университета, у каждого из которых есть общая черта: желание быть в авангарде и делать мир лучше.

Награды выпускникам вручали представители власти и образовательных учреждений: министр образования Омской области Ольга Степанова, руководитель регионального Минспорта Алексей Ленберг, глава омского Минкульта Юрий Трофимов, министр молодежной политики Татьяна Денисова, ректор ОмГПУ Наталья Макарова, а также подполковник, участник кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Арслан Абдулаев.

Юлия Зальцман получила награду в номинации «За успехи в обучении и освоении профессиональных навыков». Ее академическая история - образец целеустремленности и глубокой вовлеченности в профессию. Стабильно высокие результаты на протяжении всех лет учебы подтвердили, Юлия - достойное лицо интеллектуального потенциала университета.

За вклад в жизнь вуза Александра Козлова были удостоена диплома в номинации «За достижения в общественной деятельности». Александра - человек, который умеет зажигать других. Ее общественная активность стала движущей силой многих студенческих инициатив: благодаря ей студенческие годы для многих ребят стали временем настоящих свершений.

За годы учебы в вузе Валерия Григоренко раскрыла лидерский потенциал. Она не боялась брать ответственность и вести за собой команду даже в непростых обстоятельствах. Именно поэтому стала лучшей в номинации «Лидер студенческого самоуправления».

Милена Корчагина завоевала награду «За спортивные достижения». Ее путь - это история о силе воли и умении преодолевать себя. Победы Милены стали вдохновляющим примером для всего университетского сообщества - они показали, что настоящий характер рождается в борьбе.

Павел Башуров доказал, что творческий взгляд уместен в любой профессии. В номинации «За достижения в творчестве» он продемонстрировал, что даже в такой строгой сфере, как юриспруденция, есть место креативу и нестандартному мышлению.

Полина Тарада - яркое воплощение научного поиска. Ее исследовательские работы отличаются глубиной и новаторским подходом, открывая новые перспективы для юридической науки. За весомый вклад в науку Полина признана лучшей в номинации «Молодой ученый».

«Сегодня для вас заканчивается важный этап жизни, но впереди еще множество интересных событий. Желаю вам всего самого яркого и солнечного, верьте в себя и все получится!», – пожелала выпускникам министр молодежной политики Татьяна Денисова.

Экзамены и защиты позади, теперь перед ребятами открывается дорога в профессию, а Сибирский юридический университет навсегда останется для них родным домом.