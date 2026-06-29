«Единая Россия» официально выдвинула в Думу омских мэра и губернатора

Фото: Сергей Мельников

В воскресенье, 28 июня, в Москве на своем XXlll съезде «Единая Россия» определила кандидатов на выборы депутатов Госдумы IX созыва. Решение в том числе касалось Омска и Омской области.

В список от нашего региона внесли губернатора Виталия Хоценко и мэра областного центра Сергея Шелеста.

По одномандатному избирательному округу № 141 партия выдвинула сенатора Дмитрия Перминова, по 142-му депутата горсовета Андрея Бондаренко, по 143-му действующего депутата Думы Игоря Антропенко.

Интересно, что в федеральную часть списка партии вошли российский министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и военкор, Герой России Евгений Поддубный.

Сами выборы пройдут в три дня, с 18 по 20 сентября. В нашем регионе это также будут и выборы Заксобрание.

Ранее мы писали, что в Омской области стартовала выборная кампания в Заксобрание.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru