Полезная информация для слабослышащих

Нарушения слуха, являющиеся основанием для установления инвалидности, приводят к ограничениям жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности. Важнейшим и нередко единственным средством реабилитации лиц с нарушением слуха является слухопротезирование (электроакустическая коррекция).

Слухопротезирование – это комплекс мероприятий, направленный на компенсацию нарушений слуховой функции, включающий диагностику слуха, индивидуальный подбор и настройку технических средств реабилитации с учетом степени и характера тугоухости, а также последующую адаптацию пациента и оценку эффективности слухопротезирования в процессе динамического наблюдения.

Основная функция слухового аппарата заключается в преобразовании акустического сигнала, создаваемого источником звуковой информации, для обеспечения его адекватного восприятия слабослышащим человеком. С этой целью слуховой аппарат осуществляет усиление звуковых сигналов, а также адаптацию их динамических и частотных характеристик к индивидуальным параметрам слухового нарушения.

Каждый слуховой аппарат имеет: микрофон; усилитель электрического сигнала; элементы питания (батарейки, аккумуляторы); элементы управления, для индивидуальной настройки; телефон, преобразующий электрический сигнал обратно в акустический сигнал.

Важными характеристиками являются: мощность; способ управления (триммерный, триммерно-программируемый, программируемый); количество каналов компрессии; система шумоподавления; система направленных микрофонов; технология подавления обратной связи; частотная транспозиция; частотная компрессия и др.

Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся ограничений жизнедеятельности.

Обеспечение инвалидов с нарушением функции слуха слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – ИПРА), разрабатываемой специалистами федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.