Поселение в Омской области получило налоговые претензии на 362 тысячи рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Тюкалинского городского поселения в Омской области оказалась в реестре неплательщиков налогов, сообщает федеральная налоговая служба.

По данным базы судебных приставов, во второй половине июня 2026 года в отношении муниципального образования возбуждено исполнительное производство. С властей планируют взыскать около 362,8 тысячи рублей в принудительном порядке.

В уведомлении задолженность обозначена как «налог в размере отрицательного сальдо единого налогового счета». Простыми словами, на налоговом счете поселения оказалось на 362 тысячи рублей меньше требуемой суммы.

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность юридических лиц за своевременную уплату налогов и сборов. Исполнительное производство позволяет взыскивать задолженность в установленном порядке при неисполнении обязательств в добровольном порядке.

Контроль за исполнением бюджетных обязательств муниципалитетами способствует поддержанию финансовой дисциплины и стабильности региональной экономики. Своевременное урегулирование налоговых вопросов помогает избегать принудительных мер и сохранять репутацию органов местного самоуправления.

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