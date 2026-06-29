Омичи застряли в аэропорту из-за задержек рейсов на семь часов

Пассажиры ожидают вылета несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержки популярных рейсов произошли в расписании Омского аэропорта в понедельник, сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

Наиболее масштабные корректировки затронули черноморское направление. Рейс, который по графику должен был отправиться утром, перенесли на вторую половину дня — задержка составила около семи часов. Еще один вылет до Адлера отложили почти на пять часов относительно запланированного времени.

График движения воздушных судов нарушился и на кавказском направлении. Авиарейс, направляющийся в Минеральные Воды, также попал в список задержанных — время отправления сместилось на час позже. Утренние рейсы до московских аэропортов подверглись незначительным корректировкам.

Пассажирам рекомендуют отслеживать информацию о статусе рейсов на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний, прибывать в аэропорт с учетом возможных изменений в расписании. При длительных задержках перевозчики обязаны предоставлять питание и места для ожидания.

Своевременное информирование о задержках вылетов помогает пассажирам планировать время ожидания и минимизировать неудобства. Соблюдение прав пассажиров и координация действий аэропортовых служб способствуют обеспечению комфортных условий при изменении расписания полетов.

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