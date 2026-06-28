Два утренних самолета из Омска в Сочи вылетят с многочасовой задержкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно информации онлайн-табло омского аэропорта, не повезло сегодня, 28 июня, улететь по расписанию пассажирам сразу двух самолетов. Оба авиалайнера должны были отправится сегодняшним утром в Сочи, но теперь из взлет отложен на много часов.

Подзадержаться на много часов в Омске придется сегодня пассажирам авиакомпаний «Икар» и «Россия». Самолет рейса ЕО480 («Икар») должен был вылететь в Сочи в 5 часов 35 минут, но был перенесен по неуказанной причине на 9 часов. Теперь его взлет назначен в 14 часов 30 минут. Еще большее разочарование постигло пассажиров рейса FV6348 («Россия»). Их самолет должен был отправиться в курортный город в 7 часов 10 минут. Однако, он не улетел по расписанию — новое время взлета перенесено на 00 часов 20 минут уже 29 июня. Соответственно, задержка вылета этого авиалайнера составила 17 часов.

Отметим, что мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал минувшей ночью в своем МАХ-канале об угрозе атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Однако, в 3 часа утра по омскому времени, градоначальник сообщил об отмене угрозы. С чем связана такая задержка самолетов из Омска, осталось не выясненным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омским туристам порекомендовали брать в лес яркие предметы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru