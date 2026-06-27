Омским туристам порекомендовали брать в лес яркие предметы

Фото сгенерировано по запросу «КП» нейросетью

Режим повышенной пожароопасности в Омской области официально сняли, стартовал сезон сбора ягод и грибов. Как обезопасить себя на лесных прогулках — рассказали 27 июня в региональном управлении по охране животного мира.

С возвращением «тихой охоты» вернулась и старая проблема — потерянные в лесу вещи. Забытые зажигалки, компасы, ножи и фонарики, оставленные на земле, «растворяются» на фоне лесной подстилки. Особенно если они черные или расцветки «камуфляж». Поиск такой мелочи затягивается на десятки минут, а теряют предметы чаще всего тогда, когда они срочно нужны.

Опытные туристы советуют использовать яркую экипировку — оранжевое, желтое и красное очень заметно в любой среде. Если уже куплены неподходящие вещи, достаточно обмотать их контрастной изолентой. Можно прикрепить ее к рукояти ножа, корпусу фонарика. Для обычного похода заметность снаряжения всегда полезна, однако на охоте и при фотонаблюдении за животными маскировка оправданна.

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