Выпускник СибЮУ Артем Зеленин получил молодежную премию мэра

Фото: пресс-служба СибЮУ.

В Омске подвели итоги ежегодного конкурса на соискание молодежной премии мэра Омска. В этом году наград были удостоены шесть активных омичей за весомый вклад в реализацию муниципальной молодежной политики города. Торжественная церемония вручения прошла в Центре «Движение омской молодежи».

Всего на соискание премии в 2026 году поступило 62 заявки – это рекордный показатель, демонстрирующий рост гражданской активности молодого поколения. Конкурсная комиссия определила победителей в шести номинациях, среди которых особое место заняло направление «Сохраняю традиции», учрежденное как дань уважения сохранению духовно-нравственного воспитания молодежи, традиций, семейных ценностей и культурного наследия. Победу в ней одержал Артем Зеленин.

Артем – выпускник Сибирского юридического университета, успешно окончивший в 2026 году программу бакалавриата по направлению «Юриспруденция». Его путь в вузе был тесно связан с общественной деятельностью: еще будучи студентом, он проявил себя как надежный организатор и лидер, умеющий брать на себя ответственность за масштабные проекты. Сегодня его профессиональная биография – это пример того, как юридическое образование становится прочным фундаментом для эффективной управленческой и социальной работы, и самое главное – формирования активной гражданской позиции.

За плечами Артема – участие в организации событий, которые уже вошли в историю города. Он был в числе тех, кто готовил заявочную кампанию Омска на статус «Молодежная столица России – 2025», результатом которой стало получение регионом этого почетного звания и федерального субсидирования. В 2026 году Артем внес вклад в победу Омска в конкурсе «Культурная столица России», за что был отмечен благодарственным письмом Губернатора Омской области.

Спортивная и культурная жизнь Омска также не обходится без его участия: от организации чемпионатов по фигурному катанию и турниров по ММА до всероссийских акций «Забег.РФ» и «ВелоОмск», собравших тысячи участников. Особого внимания заслуживает его работа над проектом «Пешеходный Любинский». Кроме того, Артем представлял Омскую область на федеральном уровне, участвуя в организации стенда региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Вручение молодежной премии мэра Омска для Артема Зеленина стало закономерным признанием его системного подхода к сохранению традиций через развитие молодежной политики, спорта и патриотических инициатив. Сам он не раз подчеркивал, что сохранять традиции – значит создавать современные форматы для их жизни, вовлекая в это как можно больше людей.