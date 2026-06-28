В южном районе Омской области загорелся мусорный полигон

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По оперативной информации Главного управления МЧС России по Омской области, сегодня, 28 июня, произошло серьезное возгорание мусорного полигона в рабочем поселке Шербакуль. Спасатели просят местных жителей по возможности ограничить свое пребывание на открытом воздухе.

«По данным единой дежурно-диспетчерской службы Шербакульского района, в данный момент происходит горение мусорного полигона в рабочем поселке Шербакуль. Для ликвидации возгорания привлечены силы и средства администрации района», — говорится на сайте Главного управления МЧС России по Омской области.

В ведомстве настоятельно рекомендуют жителям рабочего поселка ограничить свое пребывание на открытом воздухе, а если есть необходимость выходить на улицу — воспользоваться марлевой повязкой или влажной тканью, защищая органы дыхания. Также спасатели советуют шербакульцам закрыть окна и форточки, а для поддержания комфортной температуры в домах —использовать кондиционер. При ухудшении самочувствия, жителям поселка следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Темное будущее: омичи страдают без воды и удручены обещанной перспективой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru