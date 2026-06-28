В омском микрорайоне Входной был насмерть сбит ночной пешеход, гулявший по трассе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сообщение о ДТП с летальным исходом поступило в омскую полицию в час ночи сегодняшнего дня. Странный пешеход, разгуливая по ночной трассе, погиб от удара автомобилем. Личность отгулявшего свой век мужчины устанавливают правоохранители.

Не ожидал 19-летний водитель автомобиля «Лада» увидеть на федеральной трассе Челябинск—Новосибирск пешехода, шедшего на встречу своей судьбе прямо по проезжей части. Ситуацию усугубила ночь — водитель поздно увидел живое препятствие и, очевидно, просто не успел вовремя затормозить. В результате ДТП пешеход-мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

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