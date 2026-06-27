За сутки сразу 10 человек в Омской области пострадали в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 26 июня в Омской области случились семь дорожных аварий с пострадавшими. В них получили травмы 10 человек, уточнила Госавтоинспекция региона.

В ходе надзора инспекторы возбудили 529 административных дел за нарушения ПДД. Из них за управление транспортом в нетрезвом состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования — 14. За нарушения ПДД пешеходами протоколов было выписано 112, за нарушения правил перевозки детей 20. Случаев проезда на красный сигнал светофора был один. За нарушение правил проезда пешеходных переходов протоколов было 15.

Ранее мы писали, что на трассе Омск-Тара погиб мотоциклист при столкновении с грузовиком.

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