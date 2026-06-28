Почти на 2 миллиона обманули мошенники омичку по старой схеме «замена домофона»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Значительной суммы — 1 миллион 793 тысячи рублей — лишилась жительница Одесского района, которую обманули неизвестные по старой схеме на предмет замены домофона. Подробности обмана сельчанки рассказали в омской полиции.

Омичка проживала лето в Одесском районе и поэтому особенно не удивилась звонку с неизвестного номера на счет ее омской квартиры. Звонивший мужчина представился сотрудником компании по замене ключей домофона и сообщил о плановых работах с домофоном, которые необходимо провести в городской многоэтажке, по месту постоянного проживания 48-летней омички. Женщина сразу поверила телефонному незнакомцу и подиктовала код из смс для, якобы, дистанционного оформления заявки.

Дальше мошенничество пошло по стандартной схеме: уведомление якобы о несанкционированном входе в аккаунт на портале «Госуслуги», общение с «техническими специалистами» государственного портала и «представителем Росфинмониторинга». Угрозами о якобы о возможном финансировании террористические организации от имени омички, женщину заставили спрятать все имеющиеся семейные сбережения путем перечисления на «безопасный счет». По итогу женщина перечислила на указанный мошенниками номер счета все имеющиеся на ее счету сбережения, а также все деньги с карточки мужа. Общий ущерб составил 1 миллион 793 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омичка хотела заработать на своих фото в купальнике и потеряла 45 тысяч рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru