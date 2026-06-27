Омичка хотела заработать на своих фото в купальнике и потеряла 45 тысяч рублей

За фото в купальнике омичке обещали 290 тысяч рублей. Фотография носит иллюстративный характер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

22-летняя жительница Омска стала жертвой аферистов, которые под видом заказа фотографий для цифровых картин попытались выманить у нее 95 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию после того, как ее заблокировали все «работодатели».

Все началось со случайного знакомства в мессенджере. Некая собеседница рассказала омичке о художнице из Финляндии, которая щедро платит за снимки, которые затем использует для создания арт-работ. В доказательство новая знакомая продемонстрировала скриншот перевода на 294 тысячи рублей, якобы полученных за ее фото в купальнике.

Омичка загорелась идеей легкого заработка и связалась с «художницей». Та одобрила десять присланных снимков и пообещала вознаграждение в 290 тысяч рублей. Однако для перевода денег требовалось зарегистрироваться на криптобирже и внести на указанный счет 15 тысяч рублей — якобы для привязки банковской карты. Омичка указания выполнила, однако когда девушка попыталась вывести средства, система выдала ошибку.

Дальше события развивались по классической схеме мошеннического развода на деньги. Техподдержка биржи потребовала новый платеж в 30 тысяч рублей по номеру телефона для верификации карты, а после повторной неудачи запросила еще 50 тысяч.

Последнюю сумму потерпевшая переводить отказалась и потребовала возврата уже внесенных сумм. В ответ «художница» и «сотрудники криптобиржи» внесли ее в черный список и прекратили любое общение.

Осознав, что стала жертвой обмана, омичка написала заявление в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители в очередной раз напоминают: предложения о «быстром заработке» в интернете, требующие предварительных вложений на криптобиржи или по сомнительным реквизитам, почти всегда являются уловкой злоумышленников. Не доверяйте скриншотам переводов — их легко подделать, а реальные деньги вернуть при таких схемах практически невозможно.

Ранее КП-Омск сообщала, что за продажу старого телефона омского предпринимателя наказали на 145 тысяч

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