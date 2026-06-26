За продажу старого телефона омского предпринимателя наказали на 145 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Омска рассмотрел необычный иск. За защитой своих прав обратился обманутый в своих ожиданиях омич. Купленный им новый телефон на самом деле оказался отремонтированным. Продавца телефона наказали на 145 тысяч рублей.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Омской области, смартфон iPhone 13 Pro Graphite 256 GB был куплен в магазине за 44 000 рублей. Проблемы с гаджетом начались спустя 9 месяцев после покупки начали трещать динамики. Омич отнес его в сервисный сервис и там его огорошили телефон не новый. Часть деталей в нем были неоригинальными, гаджет имел следы вскрытия.

«Продавец при покупке не сообщил потребителю данную информацию, что является нарушением закона «О защите прав потребителей», сообщили в пресс-службе.

До того как отправится в суд, обманутый в своих ожиданиях истец отправил претензию продавцу индивидуальному предпринимателю. Но в возврате денег ему отказали мол, гарантийный срок на товар истек.

Зато суд полностью поддержал позицию потребителя. По решению суда индивидуальный предприниматель должен вернуть покупателю деньги за телефон, 31 240 рублей неустойки, 1 500 рублей расходов на диагностику телефона; 20 000 рублей компенсации морального вреда. Еще 48 370 рублей ИП заплатит государству это штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Таким образом бщая сумма взыскания составила 145 110 рублей.

Решение в законную силу пока не вступило.

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