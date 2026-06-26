Омичам рассказали, как жара может негативно повлиять на их смартфоны

В жару гаджеты работают на износ, поэтому омичам необходимо соблюдать некоторые важные правила летней эксплуатации своих телефонов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Джакония, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования одного из сотовых операторов, рассказал жителям Омска, как уберечь от негативных последствий смартфоны в жаркий период времени.

«Летом смартфон может быстрее нагреваться и терять заряд не из-за самой температуры воздуха, а из-за неправильного обращения с устройством. Температура около 30 градусов сама по себе не опасна для смартфона — современные аппараты сохраняют работоспособность примерно до 50 градусов. Но при высокой температуре окружающего воздуха, желательно пользоваться аппаратом недолго — например, ответить на звонок или проверить сообщения. Проблемы начинаются, когда устройство долго находится под прямыми солнечными лучами, лежит на горячем песке, нагретом металле или одновременно выполняет ресурсоемкие задачи», — объясняет Александр Джакония.

Жара, по мнению эксперта, влияет и на аккумулятор. Литиевые батареи сильнее страдают от холода, однако длительное воздействие высоких температур тоже ускоряет старение аккумулятора и постепенно снижает его емкость. Из-за этого телефон со временем может быстрее разряжаться. Омичам следует помнить, что особенно сильно смартфон нагревается во время игр, зарядки, видеосъемки, работы с тяжелыми файлами — это создает дополнительную нагрузку на процессор и аккумулятор. И если при этом гаджет лежит на солнце или в плотном чехле, риск перегрева становится выше.

А вот бороться с перегревом смартфона нужно правильно: его ни в коем случае нельзя резко охлаждать в холодильнике или обкладывать льдом. Из-за перепада температур внутри корпуса может появиться конденсат, а это повышает риск коррозии и повреждения электроники. Лучше всего убрать смартфон в тень, снять с него чехол и на время прекратить активное использование. Устройство должно остыть естественным образом, без резкого перепада температур.

Александр Джакония отметил, что в жару для смартфона важным фактором остается его «транспортировка». При носке телефона в кармане важно учитывать ткань и условия. Хлопок и лен лучше пропускают воздух, поэтому риск перегрева ниже. Плотные и синтетические материалы, наоборот, удерживают тепло и мешают охлаждению. Не стоит долго держать смартфон в кармане под прямыми солнечными лучами, особенно если устройство активно используется.

Если телефон стал заметно горячим, начал тормозить или показал предупреждение о перегреве, эксперт советует убрать его в прохладное место, отключить лишние приложения и дать устройству отдохнуть. Такие простые меры помогут снизить нагрузку на аккумулятор и продлить срок службы смартфона.

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