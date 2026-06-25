В Большереченском зоопарке спасают от жары животных

Черепах в Большереченском зоопарке деликатно орошают из распылителя. Фото: скриншот видео Большереченского зоопарка

Сотрудники Большереченского зоопарка в Омской области спасают своих подопечных от жары. Вот уже больше недели температура в регионе держится на отметке + 30 и выше, переносить такое пекло тяжело не только людям, но и животным. Питомцам Большереченского зоопарка в этом смысле повезло – пережить зной им помогает забота сотрудников.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в такую погоду тени и укрытий животным становится недостаточно, поэтому меры принимаются радикальные — бодрящий душ.

«В ход идет арсенал: гибкие шланги и хитроумные брызговички. Под живительные струи прохладной воды попадают не только подопечные зоопарка, но и все их жизненное пространство, так создается дополнительный оазис свежести», — рассказали сотрудники.

Для каждого обитателя – своя технология. Например, шпороносных черепах деликатно орошают из распылителя. Для хищных птиц устраивают мелкий дождик, а лошади сами подставляют спины под струи из шланга.

Но и на этом в зоопарке не остановились! В жару для местных обитателей готовят эксклюзивный десерт сезона - полезное мороженое из вкуснейшего ягодного морса и прочих изысканных лакомств.

Ранее КП-Омск сообщала, что омский преподаватель строит водопровод и проводит экоигры на Байкале

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