Омский преподаватель строит водопровод и проводит экоигры на Байкале

Уникальная природа Байкала привлекает сотни туристов. Фото: ОмГУ

Преподаватель из Омска Алексей Сорокин присоединился к волонтерской программе «Школа» на территории Забайкальского национального парка в Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба ОмГУ. Инициатива объединила студентов, местных жителей и добровольцев из 34 регионов России для сохранения природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно с 2022 года сотни добровольцев участвуют в акции по сохранению природного ландшафта особо охраняемых территорий.

В поселке Курбулик участники проекта выполняют широкий спектр задач: от физического труда до интеллектуальной работы. Волонтеры занимаются строительством настилов с крышей для душевых кабин, готовят траншеи для прокладки летнего водопровода, разрабатывают контент-план для социальных сетей и создают интерактивную экологическую игру для детей.

«Большинство участников — студенты и магистранты, а преподавателю важно понимать своих студентов и быть с ними на одной волне. Это возможность вместе заниматься общественно полезным делом... Кроме того, меня привлекла сама площадка — Байкал и его уникальная природа», — поделился Алексей Сорокин. По его словам, подобные инициативы напрямую влияют на качество образования и подготовку будущих специалистов.

За время существования программа уже привлекла более 800 добровольцев. Практический опыт, полученный при работе на уникальных природных объектах, позволяет молодым специалистам глубже понять культурное и экологическое разнообразие России и сформировать ответственное отношение к окружающей среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области 23 июня побит столетний температурный рекорд.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru