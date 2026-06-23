Вечером жарче скорее уже не станет Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омской области 23 июня может быть побит столетний температурный рекорд. Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +36°. Осадков не ожидается.

Прежний рекорд жары 23 июня был зафиксирован в 1915 году. Тогда жарко стало до +35 градусов.

Однако на вечер, 17:30, температура в Омске составляла только +31. По логике дальше к вечеру она уже будет только чуть снижаться, а не расти.

С четверга, 25 июня же, температура в нашем регионе будет становиться меньше. 28 июня днем ожидается дождь, а температура в атмосфере составит +32.

А областное ГУ МЧС из-за быстрого снижения температуры 24 июня даже выпустило штормовое предупреждение.

Причиной нынешней жары является мощный антициклон и в Сибири, и в части средней полосы России.

Ранее мы писали, что омские медики дали гражданам рекомендации, как уберечь здоровье во время сильной жары. Например, нужно пить много воды, носить легкую одежду и прятаться от солнца.

Читайте также:

В Омске пассажирам стало плохо в автобусе из-за духоты

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru