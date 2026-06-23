Фото: Кирилл Янчицкий.
В Омской области 23 июня может быть побит столетний температурный рекорд. Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +36°. Осадков не ожидается.
Прежний рекорд жары 23 июня был зафиксирован в 1915 году. Тогда жарко стало до +35 градусов.
Однако на вечер, 17:30, температура в Омске составляла только +31. По логике дальше к вечеру она уже будет только чуть снижаться, а не расти.
С четверга, 25 июня же, температура в нашем регионе будет становиться меньше. 28 июня днем ожидается дождь, а температура в атмосфере составит +32.
А областное ГУ МЧС из-за быстрого снижения температуры 24 июня даже выпустило штормовое предупреждение.
Причиной нынешней жары является мощный антициклон и в Сибири, и в части средней полосы России.
Ранее мы писали, что омские медики дали гражданам рекомендации, как уберечь здоровье во время сильной жары. Например, нужно пить много воды, носить легкую одежду и прятаться от солнца.
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