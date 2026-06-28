Педагог из омской школы поиграла на бирже и потеряла 20 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция расследуют очередное кибермошенничество, совершенное на территории региона посредством сети интернет. На уловку преступников клюнула педагог одной из омских школ.

Желание стать богатым без всяких усилий продолжает играть с омичами плохие шутки — жители Омска продолжают верить в сказочное «поле чудес» и теряют на своей вере деньги. Об очередном случае мошенничества, в котором пострадала омский педагог, рассказали в полиции. Женщине написал неизвестны в мессенджер, предложив быстро и без труда разбогатеть. Учительница поверила проходимцу, который представился брокером, и перевела на «торговлю акциями» 20 тысяч рублей. Вначале все у педагога складывалась замечательно: «акции» бурно росли в цене, принося ментору огромную прибыль. Но когда омичка попыталась вывести деньги на карточку, «биржа» вдруг закрылась, а «личный брокер» заблокировал аккаунт и телефон педагога. Осознав, что ее банально обманули, женщина пошла писать заявление в полицию.

Полиция еще раз напоминает омичам о необходимости быть предельно внимательными при общении по телефону и в сети интернет при совершении денежных операций. Не доверяйте предложениям о быстром и легком заработке путем инвестирования: для этой непростой деятельности нужны специальные знания и опыт. Будьте благоразумны!

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