Омичка отдала курьеру более 3 миллионов рублей, поверив «сотрудникам ФСБ»

Сколько бы не писали СМИ о схемах аферистов, до сих пор находятся те, кто им верит Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Омской области продолжает расти число преступлений с использованием IT-технологий. По данным региональной прокуратуры Омской области, с начала 2026 года зафиксировано 1648 таких эпизодов — это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2738), однако размер причиненного ущерба остается колоссальным: более 657 миллионов рублей против 870 миллионов годом ранее.

Очередной громкий случай произошел 26 июня в Омске. Жертвой мошенников стала пожилая женщина, которая в течение нескольких дней общалась с лжесотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее сбережения необходимо передать на «экспертизу» в рамках расследования дела о фальшивых денежных купюрах. Поверив этой легенде, омичка лично вручила приехавшему курьеру свыше трех миллионов рублей наличными. С тех пор посыльный исчез, а связь с «силовиками» прервалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи и оперативники сейчас устанавливают личности причастных, однако задержать курьера пока не удалось.

Прокуратура Омской области вновь обращается к жителям с настоятельной просьбой: запомните, что настоящие сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, Банка России и других госорганов никогда не звонят гражданам с требованиями перевести деньги, передать их курьеру или поместить на «безопасный счет».

При любом подозрительном звонке немедленно прервите разговор и самостоятельно перезвоните в официальную дежурную часть того ведомства, от имени которого якобы действует собеседник. Ни под каким предлогом не называйте коды из СМС, не сообщайте данные карт и, самое главное, не отдавайте свои накопления незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Помните: спасти ваши сбережения можно только одним способом — прекратив разговор с мошенниками.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичка хотела заработать на своих фото в купальнике и потеряла 45 тысяч рублей

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