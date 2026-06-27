Более 50 омских изобретателей и рационализаторов получили награды

Фото: миннауки Омской области

В Омском научном центре СО РАН прошло торжественное собрание, посвященное Дню изобретателя и рационализатора. В России его отмечают 27 июня. Министр науки Омской области Александр Кольцов поздравил участников и вручил награды.

Как сообщили в региональном миннауки, свыше 50 человек удостоены благодарственных писем губернатора Омской области, почетных грамот миннауки, а также наград от Омского научного центра и Союза машиностроителей.

В Омской области в сфере исследований занято более 4 тысяч человек, порядка 150 предприятий внедряют около 4 тысяч передовых технологий. Ежегодно регистрируется свыше 200 патентов – это свидетельствует о стабильном развитии инновационной среды.

Особое внимание уделяется молодым ученым: регион предоставляет гранты совместно с Российским научным фондом, помогает участвовать в программах Фонда содействия инновациям. Также в области создается межвузовский кампус, который станет площадкой для интеграции науки и бизнеса.

Ранее КП-Омск сообщала, что пятеро омских выпускников получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru