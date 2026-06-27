Пятеро омских выпускников получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области подведены итоги ЕГЭ: сразу пять школьников сумели набрать максимальные 100 баллов по двум предметам. Список отличников обнародовал губернатор региона Виталий Хоценко.

Высшее достижение покорилось:

- Михаилу Грузду (лицей № 92, Омск);

- Анастасии Ратынской (гимназия № 146);

- Михаилу Колесникову (гимназия № 75);

- Арсению Цуканову (гимназия № 19);

- Ярославу Игнатову (лицей «Бизнес и информационные технологии»).

Каждый из них получил по 100 баллов на двух экзаменах. Распределение предметов, по которым удалось добиться идеального результата, выглядит так: русский язык, химия, литература, профильная математика и физика. Таким образом, ребята показали блестящие знания как по гуманитарным, так и по точным дисциплинам.

Всего же в текущем году 45 выпускников Омской области сдали хотя бы один ЕГЭ на 100 баллов — это серьезный показатель, свидетельствующий о высоком уровне подготовки в школах региона.

Напомним, что в этом году экзаменационная кампания проходила в привычные сроки, без сбоев. Полученные стобалльные сертификаты дают выпускникам возможность поступать в ведущие вузы страны.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске объявлен тендер на строительство нового детского сада в Советском округе

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