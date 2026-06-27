В Омске объявлен тендер на строительство нового детского сада в Советском округе

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Омска приступила к выбору подрядной организации, которая возведет дошкольное учреждение на проспекте Мира, 65А. Об этом в своем канале МАХ сообщил глава города Сергей Шелест.

Новое здание придет на смену старому аварийному, которое сейчас не используется. Проектом предусмотрен трехэтажный детский сад с лифтом, который сможет принять девять групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Общая стоимость строительных работ оценивается примерно в полмиллиарда рублей.

Финансирование объекта осуществляется за счет инфраструктурного сбора, который застройщики перечисляют в городской бюджет на развитие социальной инфраструктуры. Этот механизм действует в городе уже второй год и стал возможен благодаря одобрению депутатов Омского городского Совета.

Заказчиком строительства выступает департамент строительства администрации Омска. Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить все работы не позднее 31 августа 2027 года. Ввод нового садика позволит существенно разгрузить очередь в дошкольные учреждения Советского округа и обеспечить местами малышей из близлежащих жилых массивов.

Ранее КП-Омск сообщала, что осенью у Омска возобновится авиасообщение с Уфой

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