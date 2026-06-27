Осенью у Омска возобновится авиасообщение с Уфой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Авиакомпания «Азимут» возобновляет авиасообщение между Омском и Уфой. Полеты в столицу Башкортостана стартуют 30 октября — это первая дата, когда пассажиры смогут приобрести билеты на прямое направление.
Стоимость перелета на начальном этапе продаж составит от 5 500 рублей. В авиакомпании уточняют, что по минимальному тарифу доступно ограниченное количество мест.
«Азимут» приостановил выполнение рейсов из Омска в Уфу в январе 2026 года — последний борт вылетел по этому маршруту 19-го числа. Тогда перевозчик объяснял паузу необходимостью согласования дальнейших планов с омским аэропортом и региональными властями.
Возобновление направления не случайно: рейс Омск – Уфа включен в перечень субсидируемых маршрутов на 2026 год. Финансирование перелетов осуществляется при поддержке бюджетов Омской области и Республики Башкортостан. Согласно данным Росавиации, перевозчик должен выполнять рейсы дважды в неделю в отдельные периоды года. Всего в федеральный перечень субсидируемых направлений из Омска на текущий год вошли 13 городов.
Ранее КП-Омск сообщала, что омичи прямым рейсом смогут улететь в Абхазию
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