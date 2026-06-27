В аварии в Омской области пострадали 19-летний мотоциклист и подросток

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Вчера, 26 июня, около трех часов дня в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району поступило сообщение о серьезной аварии в селе Соляное. Прибывшие на место полицейские предварительно восстановили картину происшествия.

По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель мотоцикла DEXD Motors 250, двигаясь по улице 50 лет Октября, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-212140» под управлением 47-летнего мужчины.

Удар пришелся на боковую часть легковушки, после чего двухколесный транспорт опрокинулся. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба находившихся на мотоцикле — сам 19-летний водитель и его 16-летний пассажир. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель отечественного внедорожника, к счастью, не пострадал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента: выясняют скорость движения мотоцикла, наличие у водителя прав соответствующей категории, а также техническое состояние обоих транспортных средств. По факту ДТП назначена проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее КП-Омск сообщала, что на трассе Омск-Тара погиб мотоциклист при столкновении с фурой

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