В Омской области квалификационная коллегия выбрала шесть новых судей

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В Омске прошло очередное заседание квалификационной коллегии судей Омской области Итог — рекомендация шести кандидатов на вакантные судейские должности и удовлетворением заявлений о прекращении полномочий пяти действующих судей.

По итогам голосования коллегия одобрила кандидатуры на замещение вакантных должностей в районных судах и на судебных участках региона. На должность судьи Первомайского районного суда города Омска рекомендована Виктория Евгеньевна Долгалева.

На должности мировых судей без ограничения срока полномочий согласованы:

- Елена Валерьевна Сухинина — судебный участок № 68 в Октябрьском судебном районе города Омска;

- Алексей Николаевич Шкель — судебный участок № 102 в Москаленском судебном районе Омской области.

На трехлетний срок полномочий рекомендованы:

- Инна Владимировна Шушпан — судебный участок № 14 в Муромцевском судебном районе;

- Наталья Петровна Шарова — судебный участок № 79 в Первомайском судебном районе города Омска;

- Анна Ароновна Амержанова — судебный участок № 92 в Центральном судебном районе города Омска.

Единственным претендентом, получившим отказ в рекомендации, стал Виталий Арапов, претендовавший на должность мирового судьи судебного участка № 71 в Октябрьском судебном районе города Омска без ограничения срока полномочий.

Помимо кадровых назначений, коллегия удовлетворила заявления о прекращении полномочий сразу пяти судей:

- Жанна Аркадьевна Лозовая — судья Омского областного суда. Её судейский стаж в данной инстанции составляет 21 год;

- Андрей Алексеевич Кулешов — председатель Азовского районного суда Омской области, возглавлявший суд с сентября 2020 года;

- Дмитрий Олегович Литвинов — судья Кировского районного суда города Омска, проработавший в должности 12 лет;

- Майя Леонидовна Жидкова — судья Куйбышевского районного суда города Омска, служившая в судебной системе с 2009 года;

- Юлия Владимировна Белова — мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе.

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