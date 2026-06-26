Омский режиссер оценил свою работу с наследником кинодинастии Ефремовых

Фото предоставлено Владимиром Головневым

Уроженец Омска, кинорежиссер Владимир Головнев рассказал о том, как на съемках фильма «Цинга» (18+) он работал с актером Никитой Ефремовым, который сыграл у него главную роль. Напомним, Никита является внуком знаменитого советского режиссера и актера Олега Ефремова и сыном востребованного актера Михаила Ефремова.

Большое интервью о фильме КП-Омск уже публиковала.

«Прежде всего, Никита это очень большой хороший артист. Это много что в себя включает: дисциплинированность, подготовленность к съемке. Даже будучи очень востребованным актером, он и на пробы пришел полностью готовым, с выученным текстом, очень хорошо продумав роль. Это уже было ценно.

Второе — это человек, хорошо готовый физически к такой роли. Потому что выдержать Ямал очень тяжело. Ему там приходилось даже нырять в ледяную воду, в два дубля. На Ямале! Такое выдержит не каждый артист. И Никита это смог», — рассказал Головнев.

Режиссер добавил: конечно, было очень много сложностей и трудностей, про которые участники съемочной группы и заранее понимали. Осознавали, что им не будет легко, где-то сопротивлялись, старались преодолевать.

«Но Никита вообще один из немногих, кто смог выдержать Север. Все на свете могло произойти, но он смог это выдержать», — отметил Владимир.

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