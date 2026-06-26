Омские волонтеры спасли собаку, которой не давали пить и били

Фото: ««Мы тебя нашли. Омск» во «ВКонтакте»

Омские волонтеры из сообщества «Мы тебя нашли. Омск» в своей группе во «ВКонтакте» поделились историей чудовищной человеческой жестокости. Обитатели одного из СНТ прогоняли пса, нуждающегося в помощи. В 30-градусную жару ему переворачивали миски с водой, били палками и бросали в него петарды.

За помощью к зоозащитникам обратилась неравнодушная девушка, к чьему участку прибился молодой пес. По всей видимости, его привезли в СНТ и бросили прежние хозяева. Он был совершенно неприспособлен к самостоятельной жизни и тянулся к людям.

Забрать его к себе она не могла собственная собака не принимала чужака. Но кормила и поила песика. За это соседи устроили настоящую травлю и ей, и бездомышу.

«Один дед обещал отвезти его в лес. Соседка схватила палку и била его по хребту, чтобы он ушел. А у нее дети и внуки! Я налила ему воды, а она подошла и перевернула миску», - написала волонтерам девушка. С ее слов, в собаку даже кидали зажженные петарды.

Волонтеры приняли решение забрать собаку, и сейчас молодой пес в безопасности. Но ему срочно нужен дом. Если вы готовы взять на себя ответственность за добродушного и ласкового найденыша, информация о нем доступна в группе сообщества.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичи поймали щуку весом 3,36 кг на озере Ленево

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