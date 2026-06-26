Омичи поймали щуку весом 3,36 кг на озере Ленево

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

26 июня в управлении по охране животного мира Омской области рассказали о завидном улове. На озере Ленево была поймана крупная щука — весом 3,36 кг. Рыбалку устроили в сердце охраняемой природной территории.

В ведомстве пояснили,что рядом с водоемом нет промышленных стоков, шумных катеров и толп туристов. Здесь только реликтовый лес и кристальная вода. Чтобы сохранить первозданную красоту, посещение озера сделали платным. Собранные деньги направляют на сохранение уникальной экосистемы.

В управлении добавили, что любители тихой охоты приезжают сюда ради хорошего клева и целебного воздуха. Ну а улов, запечатленный на фото — показатель отличной экологии в данной локации.

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