Омичка взыскала с парка почти 155 тысяч рублей за падение на мокрой лестнице

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд взыскал с ООО «Омск сайдинг инвест», владеющим парком «Вокруг света», почти 155 тысяч рублей в пользу посетительницы парка «Вокруг света». Женщина спускалась с лестницы аттракциона «Колесо обозрения» и поскользнулась на мокрой поверхности.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области, инцидент произошел в январе прошлого года. Омичка отдыхала в парке с семьей.

Сотрудники парка вызвали пострадавшей скорую помощь и составили о происшествии акт. Травмы, полученные омичкой, оказались серьезными. Она больше месяца просидела на больничном, затем проходила длительное амбулаторное лечение.

В досудебном порядке ответчики спор не урегулировали, на претензию женщины не ответили, и она обратилась в суд. Фемида ее требования полностью поддержала. С ООО «Омск сайдинг инвест» суд взыскал компенсацию морального вреда, стоимость билета на аттракцион, расходы на лечение, неустойку и штраф. Общая сумма взыскания составила 155 000 рублей.

Решение в законную силу пока не вступило. Ответчик подал апелляционную жалобу, так что вердикт еще может быть отменен.

Ранее КП-Омск сообщала, что за продажу старого телефона омского предпринимателя наказали на 145 тысяч

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