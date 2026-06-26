Омичи могут проголосовать за благоустройство территории у магазина «Океан»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости региона могут повлиять на благоустройство территории у магазина «Океан» через всероссийское голосование. Омский проект «Лестница к океану» участвует во «Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования» и претендует на федеральное финансирование. До конца июня продолжается народное голосование, от результатов которого зависит выделение средств на развитие городской среды.

От Омска в соревновании представлена инициатива по второму этапу благоустройства пространства рядом с магазином «Океан». Данная территория соединяет Иртышскую набережную с прогулочной зоной и смотровой площадкой. Межведомственное взаимодействие городских служб и инициативных групп граждан позволило начать поэтапное преображение этого участка. Сейчас продолжается обустройство пешеходной дорожки, в том числе с учетом требований градостроительного кодекса.

Победа в конкурсе позволит привлечь до ста пятидесяти тысяч рублей на дальнейшее развитие пространства.

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