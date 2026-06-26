Суд вернул государству участок за 90 миллионов рублей в центре Омска

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Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры и постановил изъять в пользу государства земельный участок на одной из главных магистралей города — улице Красный Путь. Владелец безуспешно пытался продать актив за 60 и 90 миллионов рублей.

Арбитражный суд Омской области вынес решение о возвращении в государственную собственность земельного участка площадью 1392 квадратных метра, расположенного на улице Красный Путь. Иск в интересах Российской Федерации и Омской области был подан заместителем прокурора региона. Основанием для разбирательства послужило длительное неиспользование земли по целевому назначению.

Согласно материалам дела, собственником участка является ООО «Загородный-2». Владелец неоднократно пытался реализовать дорогостоящий актив: в 2023 году его предлагали за 60 млн рублей вместе с проектом здания, а в марте 2025 года цена выросла до 90 млн рублей, однако покупателей так и не нашлось. На время судебного процесса на объект был наложен запрет на регистрационные действия.

В соответствии с решением суда, право собственности компании будет прекращено, а запись в Едином государственном реестре недвижимости — погашена. Участок передадут в ведение департамента имущественных отношений администрации Омска. Кроме того, с компании взыскана государственная пошлина в размере 50 тысяч рублей.

«Решение суда пока не вступило в законную силу. После изготовления полного текста судебного акта стороны смогут обжаловать его в апелляционном порядке в течение месяца», — уточняется в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Загородный-2» была зарегистрирована в 2010 году. Ее владельцами являются генеральный директор Виталий Ольшанский (51% долей) и Михаил Ольшанский (49% долей).

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