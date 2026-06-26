В Омске студент-посредник организовал схему взяток на полмиллиона

Через руки посредника преподавателю была передана общая сумма взятки в 583 тысячи рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Омске бывший студент обвиняется в том, что выступил посредником при передаче преподавателю взятки от предпринимателя за согласование учебных работ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Кировского округа г. Омска утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Кировский районный суд. Обвиняемым выступает 34-летний местный житель, которому инкриминируется совершение преступления по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве в крупном размере.

Следствие установило, что мужчина организовал канал связи между предпринимателем и преподавателем одного из омских вузов. Бизнесмен платил деньги за то, чтобы подготовленные им работы от имени студентов принимались без проблем. В период с декабря 2025 года по март 2026 года через руки посредника преподавателю была передана общая сумма в 583 тысячи рублей.

Схема была вскрыта сотрудниками полиции после того, как сам предприниматель обратился с заявлением о вымогательстве взятки. Противоправная деятельность прекратилась в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Судом на его имущество общей стоимостью свыше 4,5 млн рублей наложен арест. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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