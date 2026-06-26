Алкоголь и течение: два человека утонули в Омской области за сутки

За двое последних суток в Омской области утонули 7 человек Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Сразу две трагедии произошли за сутки в Омской области. На воде погибли двое мужчин, причем оба находились в компании других людей, которые пытались спасти тонущих. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Омской области.

Первое сообщение о гибели молодого человека поступило в дежурную часть Центрального округа около четырех часов утра. Предварительно установлено, что трагедии предшествовало распитие спиртных напитков в развлекательном заведении. После закрытия бара компания решила прогуляться по набережной и искупаться в неположенном месте. Мужчина не справился со стремительным течением и ушел под воду. В настоящее время спасатели и водолазы продолжают поиски тела погибшего.

Второй несчастный случай зафиксирован в Омском районе около семи часов вечера. Местный житель в возрасте пятидесяти пяти лет отдыхал на берегу Иртыша в компании приятелей, употребляя алкоголь. По словам очевидцев, мужчина внезапно начал тонуть. Друзья оперативно извлекли его на берег и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако реанимировать пострадавшего не удалось — он скончался до приезда медиков.

Правоохранительные органы проводят доследственные проверки и напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение правил безопасности на воде. В полиции напомнили, что купание в необорудованных местах и распитие спиртных напитков на пляжах строго запрещено и зачастую приводят к трагедии. Своевременный отказ от рискованных поступков и купание только на официальных пляжах, где дежурят спасатели, позволяют избежать непоправимых последствий и сохранить жизнь.

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