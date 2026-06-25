Жуткий рекорд: сразу 5 человек утонули в водоемах Омской области за минувшие сутки

В связи с масштабной трагедией, которая унесла за сутки сразу пять жизней, правоохранители призывают омичей к предельной осторожности при отдыхе на воде. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В омской полиции сообщили кошмарный результат купания омичей за последние 24 часа. На водоемах Омской области, за минувшие сутки, жертвами несчастных случаев на воде стали пять человек, включая подростка.

Первый вчерашний трагический случай зарегистрирован в УМВД России по Омской области в 14:30 часов. По сообщению очевидцев, на озере в парке Победы утонула женщина 1970 года рождения. Ее тело было извлечено из воды. Спустя три часа, в 17:50, поступило сообщение об утонувшем 44-летнем мужчине, который отправился купаться на затон у СНТ «Связист-2» — омич нырнул и пропал из поля зрения его товарищей. Через короткое время тело его нашли под водой, однако реанимационные мероприятия не помогли. Спустя час, в 17:50, на этом же берегу, в 500 метрах от места первой трагедии, при аналогичных обстоятельствах утонул 48-летний житель поселка Горячий Ключ — он также отдыхал на берегу Иртыша в компании друзей, и также пропал из виду. Через некоторое время его тело было обнаружено спасателями.

Еще один трагический случай был зарегистрирован 24 июня омской полицией в Черлакском районе. Сообщение о пропаже 44-летнего жителя рабочего поселка Черлак и его 15-летнего сына, поступила на пульт дежурной части правоохранителей в 22:30 часов. Судя по заявлению, мужчина вместе с сыном еще днем уехал купаться на Иртыш и пропал. Телефоны отца и сына не отвечали. Выехавшие на берег сотрудники полиции обнаружили автомобиль пропавших и их личные вещи. В настоящее время основной версией является гибель мужчины и подростка в результате несчастного случая на воде.

В связи с масштабной трагедией, которая унесла за сутки сразу пять жизней, правоохранители призывают омиче к предельной осторожности при отдыхе на воде. Купаться следует только в оборудованных местах. Не стоит заходить в воду в состоянии опьянения, и ни в коем случае не стоит оставлять детей без присмотра у водоемов.

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