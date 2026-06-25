Под Омском подросток попал под электричку и погиб

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельства травмирования и гибели несовершеннолетнего электропоездом в окрестностях Омска. Инцидент случился утром 25 июня.

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов местного времени на перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя Западно-Сибирской железной дороги пригородным электропоездом смертельно травмирован несовершеннолетний (2009 г.р.).

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железной дороге, оценки работы органов по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что омское управление СКР возбудило дело о гибели подростка на мопеде.

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