«Передача ребенка» по доверенности

Фото предоставлено Нотариальной палатой Омской области.

В последнее время в нотариальной практике достаточно часто возникают случаи, когда родители обращаются к нотариусу с просьбой оформить доверенность, чтобы третьи лица могли представлять интересы их ребенка в образовательных, медицинских и любых других учреждениях, а также нести ответственность за его жизнь и здоровье в отсутствии родителей.

Причины, по которым может возникнуть такая необходимость, бывают разными: выезд родителей ребенка на длительный срок за пределы города проживания ребенка, в том числе за пределы Российской Федерации, в связи со служебной необходимостью либо для получения образования, лечения, ухода за родственниками, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, длительное пребывание родителей ребенка в медицинской организации для прохождения курса лечения или реабилитации в стационарных условиях, частое отсутствие родителей, обусловленное графиком их работы, выезд самого ребенка на длительный срок за пределы города проживания несовершеннолетнего лица, в том числе за пределы Российской Федерации, для получения образования, лечения, отдыха и другие уважительные причины.

В любом случае важно понимать, что передача родительских прав по доверенности НЕВОЗМОЖНА.

Согласно статье 182 Гражданского кодекса РФ, не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично. Родительские права и обязанности — именно такая сфера. В соответствии с действующим семейным законодательством, именно родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, а также обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Кроме того, только родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов.

Так, например, все вопросы, касающиеся здоровья ребенка и оказания какой-либо медицинской помощи, решаются ТОЛЬКО родителями (законными представителями), и только они могут давать согласие на медицинское вмешательство. В случае, если возникает такая необходимость, родители могут лично обратиться в конкретное медицинское учреждение и заполнить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство с указанием периода и лица, кто будет сопровождать ребенка при посещении этой поликлиники или больницы в их отсутствие.

При взаимодействии с образовательными организациями родители пытаются «доверить» родственникам или иным лицам полномочия по участию в родительских собраниях, предоставлению согласия на определенные формы обучения, на различные педагогико-психологические исследования, получение информации об успеваемости несовершеннолетнего и прочие вопросы, возникающие в ходе образовательного процесса.

Во всех этих случаях важно понимать, что закон запрещает передачу родительских прав и обязанностей по доверенности третьим лицам и требует непосредственного участия родителей при их осуществлении.

Возникает вопрос: что же делать в ситуациях, когда родители в течение какого-то времени не могут выполнять свои права и обязанности по объективным причинам? Для таких ситуаций законодательством установлен механизм временной опеки.

Временная опека ни в коем случае не лишает родителя их родительских прав. Но если родители по каким-либо уважительным причинам, в том числе по причине длительного отсутствия, не могут исполнять свои родительские обязанности, они могут обратиться в органы опеки и попечительства и подать заявление о назначении ребенку опекуна или попечителя на определенный период, с указанием конкретного лица и срока, на который будет установлена временная опека. Таким образом, на время отсутствия родителей, опекун или попечитель сможет вместо родителей представлять интересы ребенка в любых организациях по любым вопросам.

Подводя итог, необходимо отметить, что передать родительские права по доверенности третьему лицу, даже близкому родственнику, недопустимо. Такая доверенность не имеет юридической силы. Для решения вопроса о временном наделении третьих лиц полномочиями по представлению интересов ребенка, необходимо обращаться в органы опеки и попечительства.

Нотариус нотариального округа Полтавский район Омской области Федоренко Юлия Олеговна.