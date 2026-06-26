Сеть общепита по приготовлению суши в Омске продают по минимальной цене

В Омске продуют сеть суши баров по минимальной стоимости Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сеть заведений общественного питания в Омске «Суши Wok» вновь выставлена на продажу. На этот раз за три точки обслуживания владельцы сети просят 3,9 миллиона рублей. Предприниматель не смог найти покупателей даже после многократного снижения стоимости бизнеса.

Владелец предлагает три действующие точки, расположенные на проспекте Мира, проспекте Маркса и улице Гуртьева по цене, практически равной ежемесячной прибыли. По заявлению продавца, месячная выручка составляет три с половиной миллиона рублей, а чистая прибыль достигает пятисот пятидесяти тысяч рублей. Покупателю обещают окупаемость за одиннадцать месяцев и передачу бизнеса в том числе с оборудованием, персоналом и цифровыми активами. В качестве причины продажи указана нехватка времени, при этом собственник готов к торгу и реализации магазинов по отдельности.

Ранее эту же сеть пытались реализовать за семь миллионов рублей, ссылаясь на личные причины, однако сделка не состоялась. В апреле стоимость снизили до пяти миллионов, но покупатель так и не нашелся.

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