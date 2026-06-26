Поставки арбузов в Омскую область увеличились в этом году в четыре раза

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние два месяца в Омскую область поступило более 1 тысячи тонн арбузов. В омской таможне сообщают, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, поставки этой сладкой ягоды увеличились в регион в четыре раза.

Основным поставщиком в регион арбузов является республика Узбекистан. Но плодоовощные грузы активно везут в Омскую область также из Китая и Туркменистана. Только за последний месяц на овощные прилавки региона попали 152 тонны импортной черешни и 140 тонн абрикосов из азиатских республик. В целом — с мая 2026 года — сотрудники омской таможни проконтролировали ввоз более 3,6 тысяч тонн импортных фруктов и овощей. На фоне роста объемов экспортных поставок, площадь одного из складов временного хранения была увеличена почти в полтора раза — на 2,8 тысяч квадратных метров.

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