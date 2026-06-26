Из Омской области в Тайвань отправились 8,5 тонн рогов лося и северного оленя

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омские предприниматели активно осваивают азиатский рынок. Помимо обычных грузов зерна, мясной, молочной и рыбной продукции, омские бизнесмены организовали нестандартный экспорт — сухие рога лося и сухой лом рога северного оленя.

В Управлении Россельхознадзора по Омской области рассказали о нестандартном экспорте, организованном с территории региона в островное государство Тайвань. В апреле 2026 года, на экспорт в эту страну из Омской области было направлено 8,53 тонны сухого рога лося и сухого лома рога северного оленя. В ведомстве отметили, что данная продукция востребована на азиатских рынках для использования в традиционной медицине и производства биологически активных добавок. Перед отправкой партия рогов прошла в Омске лабораторные исследования на содержание радиоактивных загрязнений. Нарушений при проведении контрольных мероприятий выявлено не было.

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