Мошенница обманула на деньги омича, предложив сводить ее в театр

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники все чаще используют в своей криминальной работе эмоциональные «крючки», чтобы подцепить жертву из числа омичей. В полиции рассказали об очередной уловке, на которую попался 21-летний житель Омска.

В 9 000 рублей обошлось омичу желание угодить неизвестной девушке, с которой он познакомился на популярном сайте знакомств. В ходе дружеской переписки, юноша увлекся обаятельной новой подружкой и потерял бдительность, когда она предложила ему сходить в театр. Прелестная незнакомка проявила самостоятельность в выборе спектакля и омичу осталось только перейти на сайт театра по ссылке, который сбросила ему в мессенджер новая подружка. Совершив онлайн-покупку двух дорогих билетов, молодой человек крайне удивился тому факту, что билеты ему так и не доставили. Более того, новая знакомая вдруг сразу перестала выходить с ним на связь и даже заблокировала юношу в своем аккаунте. Только после этого галантный кавалер понял, что стал жертвой мошенников и пошел в полицию писать заявление.

Омская полиция советует омичам быть предельно внимательными при общении в интернете. При покупке билетов на мероприятия проверьте, действительно ли в нашем городе есть такая постановка, включена ли она в афишу того или иного досугового учреждения.

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