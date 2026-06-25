В Омске 26 июня пройдет дождь, погода будет «жарить» чуть меньше

Фото: Роман Макарьев

Завтра, в пятницу 26 июня, Омск освежит долгожданный дождь. Он ожидается утром и днем. Влажность воздуха составит 58-77%. Деталями прогноза поделился сервис «Яндекс.Погода».

Ртутные столбики покажут горожанам отметки от +21 до +25 градусов. Сохранится порывистый ветер, его скорость местами достигнет 9-17 метров в секунду. Дуть будет с запада и северо-запада. Атмосферное давление: 746-747 мм. рт. ст.

Метеорологи предупредили также о слабой магнитной буре. Солнце скроется за горизонтом в 21 час 49 минут.

Ранее мы писали, что сегодня в конце дня, 25 июня, в Омской области выпадет крупный град, пройдет сильный ливень.

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