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НовостиОбщество25 июня 2026 13:05

В Омске создадут группы для патрулирования водоемов

Рейды охватят все дикие пляжи
Анна Ковалёва

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В каждом округе Омска сформируют мобильные группы для патрулирования водных объектов. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили городские власти.

Группы будут работать в жаркую погоду, в том числе в выходные и праздничные дни. Задача — ежедневно охватывать рейдами все «дикие» пляжи. К обеспечению безопасности детей у воды планируют привлечь добровольные народные дружины.

Градоначальник призвал омичей и гостей города с предельной серьезностью отнестись к летнему отдыху у воды, чтобы избежать трагедий.

Напомним, только за последние сутки в Омске утонули пятеро человек.

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Читайте на WWW.OMSK.KP.RU: https://www.omsk.kp.ru/online/news/7039482/

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