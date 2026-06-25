Суд обязал омича-дроппера вернуть деньги, украденные мошенниками у пенсионерки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кормиловского района через суд добилась взыскания средств, похищенных у пожилой женщины телефонными аферистами. Как сообщили в надзорном ведомстве, иск был подан в интересах 57-летней местной жительницы, ставшей жертвой обмана в начале этого года.

В январе 2026 года потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и в ходе общения, обещая небывалые барыши, убедил ее перевести деньги на указанный счет. Женщина поверила, что участвует в покупке акций различных компаний, и под влиянием этой легенды перечислила 20 тысяч рублей. Все переговоры велись через видеозвонки.

Естественно, что к пенсионерке не вернулось даже то, что она вложила. После обращения гражданки следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе розыскных мероприятий удалось установить владельца банковского счета, на который поступили украденные деньги. Им оказался житель Омска, чья роль в схеме классифицируется как «дроппер» — посредник, предоставляющий свои реквизиты для вывода средств.

Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, обратилась в суд с требованием взыскать с держателя карты незаконно полученную сумму как неосновательное обогащение. Суд полностью удовлетворил исковые требования, и решение уже вступило в законную силу.

Исполнение судебного акта взято на контроль прокуратурой Кормиловского района, которая проследит за фактическим возвратом денег пенсионерке.

Ранее КП-Омск сообщала, что Облсуд отклонил апелляцию по делу о смерти в Омске пенсионера от побоев

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