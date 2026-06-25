Облсуд отклонил апелляцию по делу о смерти в Омске пенсионера от побоев

Фото: Кирилл Янчицкий.

Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Омска, обвиняемого в совершении умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В итоге вынесен вердикт о том, чтобы оставить в силе обвинительный приговор нижестоящего суда.

Ранее об этом деле КП-Омск уже сообщала: приговор Ленинского суда Омска касался эпизода 6 октября 2025 года, когда днем у подсудимого, который вместе с компанией знакомых проходил по территории гаражного кооператива возник конфликт с 69-летним владельцем одного из гаражей. Кооператив находится у дома №23 во 2-м Целинном переулке.

Хозяин гаража сделал замечание компании и ударил ногой подсудимого. Тот в ответ ударил потерпевшего, являвшегося инвалидом, в лицо и шею, мужчина умер там же от закрытой черепно-мозговой травмы и повреждения спинного мозга.

В ходе судебного процесса подсудимый свою вину не признал.

Райсуд с учетом обстоятельств дела назначил фигуранту срок в восемь лет в колонии строгого режима. Теперь же тот приговор оставлен без изменения, сообщила пресс-служба облсуда.

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